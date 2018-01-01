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У игрока Ювентуса диагностировали разрыв мышц бедра

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Джорджо Кьеллини получил травму в матче с Наполи.
Джорджо Кьеллини
Джорджо Кьеллини
Getty Images

Ювентус проиграл Наполи со счетом 1:0 в матче 34-го тура чемпионата Италии. Во время встречи повреждение получил защитник туринцев Джорджо Кьеллини.

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Как сообщает официальный сайт клуба, 33-летний итальянец прошел медицинское обследование. У футболиста диагностировали разрыв мышц правого бедра и колена. Сроки восстановления пока не сообщаются.

В текущем сезоне Кьеллини провел 26 матчей в чемпионате Италии и отметился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Джорджо Кьеллини намекнул на подкуп судьи со стороны Реала.

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Теги: Джорджо Кьеллини, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, травма
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