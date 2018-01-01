Тренер Наполи показал средний палец фанатам Ювентуса

Маурицио Сарри не сдержал эмоций перед матчем с Ювентусом.

Ювентус на своем поле проиграл Наполи со счетом 1:0 в рамках 34-го тура чемпионата Италии.

Смотри также: Двухметровый форвард Кротоне повторил гол Роналду и вырвал ничью у Ювентуса

Перед началом встречи произошел неприятный инцидент. Фанаты туринского клуба встретили автобус с командой из Неаполя перед стадионом и осыпали игроков оскорблениями. Наставник Наполи Маурисио Сарри не сдержал эмоций и показал им в ответ средний палец.

Sarri mostra il medio a Marotta che guida il pullman #JuveNapoli pic.twitter.com/APeRMIIWmG — CamiGi (@Camigra) 22 апреля 2018 г.

По итогам встречи Наполи, идущий вторым в турнирной таблице, сократил отставание от лидирующего Ювентуса до 1 очка.

Ранее сообщалось, что Наполи заинтересовался в услугах тренера Шахтера Паолу Фонсеки.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.