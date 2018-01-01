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Тренер Наполи показал средний палец фанатам Ювентуса

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Маурицио Сарри не сдержал эмоций перед матчем с Ювентусом.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Ювентус на своем поле проиграл Наполи со счетом 1:0 в рамках 34-го тура чемпионата Италии.

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Перед началом встречи произошел неприятный инцидент. Фанаты туринского клуба встретили автобус с командой из Неаполя перед стадионом и осыпали игроков оскорблениями. Наставник Наполи Маурисио Сарри не сдержал эмоций и показал им в ответ средний палец.

По итогам встречи Наполи, идущий вторым в турнирной таблице, сократил отставание от лидирующего Ювентуса до 1 очка.

Ранее сообщалось, что Наполи заинтересовался в услугах тренера Шахтера Паолу Фонсеки.

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Теги: Маурицио Сарри, Наполи, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол
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