Двухметровый форвард Кротоне повторил гол Роналду и вырвал ничью у Ювентуса

Форвард Кротоне Сими забил гол в ворота Ювентуса, который похож на шикарный удар Роналду в Лиге чемпионов.

В матче 33-го тура чемпионата Италии Кротоне сенсационно вырвал ничью у лидера Серии А Ювентуса.

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На 65-й минуте встречи нигерийский нападающий Кротоне Сими неожиданным ударом сумел забить в ворота туринцев. Футболист, рост которого составляет 195 сантиметров, принял мяч спиной к воротам в районе 11-метровой отметки и мощно отправил его в сетку ударом через себя.

Примечательно, что этот гол в ворота Ювентуса похож на гол Криштиану Роналду, который он забил “старой синьоре“ в матче Лиги чемпионов.

Кротоне - Ювентус 1:1

Голы: Сими, 64 - Алекс Сандро, 17

Кротоне: Кордас - Фараони, Чеккерини, Капуано, Мартелья - Барберис, Мандрагора, Роден (Айети, 87) - Диаби (Тротта, 63), Сими, Стоян (Сампиризи, 77)

Ювентус: Щесны - Лихтштайнер, Бенатия, Ругани, Алекс Сандро - Стураро (Куадрадо, 68), Маркизио (Бентанкур, 64), Матюиди - Коста, Игуаин, Дибала (Бернардески, 88)

Предупреждения: Мандрагора - Бенатия, Лихтштайнер

Ранее сообщалось, что УЕФА назвал самый красивый гол четвертьфинала Лиги чемпионов.

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