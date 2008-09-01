Лидер Интера повторил рекорд Ибрагимовича и Роналдо в Серии А
Мауро Икарди забил 25-й гол в текущем сезоне чемпионата Италии.
Интер разгромил Кальяри со счетом 4:0 в рамках 33-го тура чемпионата Италии.
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На 49-й минуте встречи второй для своей команды гол записал на свой счет Мауро Икарди. Таким образом, аргентинец забил свой 25-й мяч в текущем розыгрыше Серии А.
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По данному показателю Икарди сравнялся с великими игроками Интера Роналдо (1997/98) и Златаном Ибрагимовичем (2008/09), которые забили столько же голов в чемпионате Италии.
You’re in elite company, Mauro Icardi 🔵⚫ pic.twitter.com/kWUBva8t0V— B/R Football (@brfootball) 17 квітня 2018 р.
Ранее сообщалось, что лидер Интера Мауро Икарди не попадет в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018.
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