Агент юного голкипера Милана предложил ПСЖ подписать футболиста
Мино Райола предложил ПСЖ подписать контракт с Джанлуиджи Доннаруммой.
Молодой голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма может в следующем сезоне перебраться в чемпионат Франции.
Читай также: ПСЖ в седьмой раз стал чемпионом Франции
Как сообщает France Football, агент 19-летнего футболиста Мино Райола обратился к представителям ПСЖ с предложением подписать Доннарумму.
Ранее сообщалось, что голкипер Челси хочет перейти в ПСЖ.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил