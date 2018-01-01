Агент юного голкипера Милана предложил ПСЖ подписать футболиста

Мино Райола предложил ПСЖ подписать контракт с Джанлуиджи Доннаруммой.

Молодой голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма может в следующем сезоне перебраться в чемпионат Франции.

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Как сообщает France Football, агент 19-летнего футболиста Мино Райола обратился к представителям ПСЖ с предложением подписать Доннарумму.

Ранее сообщалось, что голкипер Челси хочет перейти в ПСЖ.

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