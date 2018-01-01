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Ювентус заинтересовался защитником Атлетико

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Туринский клуб рассчитывает подписать Филипе Луиса.
Филипе Луис
Филипе Луис
Getty Images

Защитник Атлетико Филипе Луис может покинуть Испанию в летнее трансферное окно и перебраться в Италию.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован Ювентус. Туринцы рассчитывают подписать игрока этим летом.

Отмечается, что агент Луиса Жорже Мендеш уже встречался с представителями итальянского клуба во время их визита в Мадрид на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что игрок Атлетико и сборной Бразилии Филипе Луис может пропустить ЧМ-2018 из-за перелома.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, трансфер, Филипе Луис, Атлетико, чемпионат Испании по футболу, футбол
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