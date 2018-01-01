Ювентус заинтересовался защитником Атлетико
Туринский клуб рассчитывает подписать Филипе Луиса.
Защитник Атлетико Филипе Луис может покинуть Испанию в летнее трансферное окно и перебраться в Италию.
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован Ювентус. Туринцы рассчитывают подписать игрока этим летом.
Отмечается, что агент Луиса Жорже Мендеш уже встречался с представителями итальянского клуба во время их визита в Мадрид на прошлой неделе.
Ранее сообщалось, что игрок Атлетико и сборной Бразилии Филипе Луис может пропустить ЧМ-2018 из-за перелома.
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