Ювентус заинтересовался защитником Атлетико

Туринский клуб рассчитывает подписать Филипе Луиса.

Защитник Атлетико Филипе Луис может покинуть Испанию в летнее трансферное окно и перебраться в Италию.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован Ювентус. Туринцы рассчитывают подписать игрока этим летом.

Отмечается, что агент Луиса Жорже Мендеш уже встречался с представителями итальянского клуба во время их визита в Мадрид на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что игрок Атлетико и сборной Бразилии Филипе Луис может пропустить ЧМ-2018 из-за перелома.

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