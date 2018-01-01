Рома не собирается продавать голкипера летом

Президент Ромы Джеймс Паллотта заверил, что голкипер Алиссон останется в команде.

Президент Ромы Джеймс Паллотта сообщил, что клуб не планирует продавать вратаря команды Алиссона, подписать которого стремятся ПСЖ, Реал и Ливерпуль.

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"Я не могу понять, почему меня постоянно спрашивают о том, будет ли Алиссон защищать наши ворота в следующем сезоне. Мы не собираемся с ним расставаться. На это нет ни единого шанса. Еще в тот момент, когда мы подписывали его, мы считали его великим", - приводит слова Паллотты Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что президент Ромы Джеймс Паллотта после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов искупался в фонтане на площади Рима и за эту выходку заплатил штраф.

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