Интер готов сделать Реалу предложение по Бэйлу - СМИ

Форвард Реала Гарет Бэйл в летнее трансферное окно может покинуть Мадрид.

Нападающий Реала Гарет Бэйл ближайшим летом может покинуть Испанию и переехать в итальянский чемпионат.

Читай также: Тренер сборной Уэльса запретил Бэйлу играть в гольф и ездить на спорткарах

Валлийский футболист не является ключевым игроком для Реала и клуб готов с ним расстаться, сообщает The Independent. На вырученные с трансфера средства "сливочные" планируют подписать нового форварда.

Интер один из немногих европейских клубов, который готов заплатить за Бэйла солидную сумму компенсации. При этом источник не называет возможную сумму трансфера.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Гарет Бэйл не стал праздновать красивый гол Криштиану Роналду в ворота Ювентуса. Отмечалось, что бывший король Испании позвонил президенту Реала и поздравил с победой.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.