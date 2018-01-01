Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Интер готов сделать Реалу предложение по Бэйлу - СМИ

Комментариев: 0
Форвард Реала Гарет Бэйл в летнее трансферное окно может покинуть Мадрид.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Нападающий Реала Гарет Бэйл ближайшим летом может покинуть Испанию и переехать в итальянский чемпионат.

Читай также: Тренер сборной Уэльса запретил Бэйлу играть в гольф и ездить на спорткарах

Валлийский футболист не является ключевым игроком для Реала и клуб готов с ним расстаться, сообщает The Independent. На вырученные с трансфера средства "сливочные" планируют подписать нового форварда.

Интер один из немногих европейских клубов, который готов заплатить за Бэйла солидную сумму компенсации. При этом источник не называет возможную сумму трансфера.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Гарет Бэйл не стал праздновать красивый гол Криштиану Роналду в ворота Ювентуса. Отмечалось, что бывший король Испании позвонил президенту Реала и поздравил с победой.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Интер, чемпионат Италии по футболу, трансфер, Гарет Бэйл, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь