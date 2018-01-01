Главный тренер Фиорентины сделал тату в честь ушедшего из жизни капитана команды

Наставник Фиорентины почтил память Давиде Астори.

Бывший капитан Фиорентины Давиде Астори умер во сне в ночь с 4-го на 5-е марта из-за остановки сердца. В память о нем главный тренер команды Стефано Пиоли сделал себе татуировку, сообщает Football Italia.

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52-летний специалист нанес на свое запястье надпись “DA13“ - инициалы футболиста и его игровой номер, который ныне выведен из обращения. Тренер последовал примеру защитника клуба Кристиано Бираги, который таким же способом почтил память погибшего друга.

Стефано Пиоли сделал тату в память об Астори instagram.com/frankietattooart/

Напомним, экс-игрок Фиорентины, ныне выступающий за Ювентус, Федерико Бернардески первым сделал оригинальную татуировку в память о Давиде Астори.

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