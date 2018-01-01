Ювентус хочет вернуть в команду игрока Челси - СМИ

Туринцы рассчитывают подписать нападающего Челси Альваро Морату, который ранее провел два сезона в Ювентусе.

Форвард Челси Альваро Мората стал одной из ключевых целей Ювентуса в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Italia.

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Испанец уже выступал в Турине - он отыграл два сезона за Ювентус, после чего перешел в Реал, а оттуда перебрался в Челси. Уходу Мораты из лондонского клуба может поспособствовать отставка Антонио Конте, который позвал игрока в Англию.

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Однако проблемой этого трансфера может стать финансовая сторона вопроса. В случае перехода в состав “старой синьоры“ Морате придется пойти на понижение зарплаты. В Челси он получает 8 миллионов евро в год, а самый высокооплачиваемый игрок Ювентуса Гонсало Игуаин получает 7,5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Мората забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 26 матчах чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Ювентус поборется с Барселоной за лидера Атлетико Антуана Гризманна.

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