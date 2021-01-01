Гаттузо подписал трехлетнее соглашение с Миланом

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо в течение трех лет будет возвращать команде статус чемпиона.

Итальянский Милан заключил новый контракт с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо. Соглашение рассчитано до июня 2021 года.

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Контракт был подписан в четверг, 5 апреля. На официальной страничке Милана в Twitter опубликовано видео с этого мероприятия.

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“Я невероятно горд, это очень важно для меня. Мы будем продолжать наш поход. Я обещаю, что буду упорно работать, чтобы вернуть Милану былую славу и чемпионский титул. Конечно, это вызывает определенное давление, но меня это не беспокоит.

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Могу спеть вам любую речевку про Милан. Я всегда болел за эту команду, и это великая честь быть ее главным тренером“, - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, Дженнаро Гаттузо возглавил Милан в конце ноября прошлого года после увольнения Винченцо Монтеллы. После хороших результатов, демонстрируемых клубом с приходом Гаттузо, он попросил не считать его великим тренером.

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