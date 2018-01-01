Ювентус поборется с Барселоной за лидера Атлетико - СМИ

Ювентус готов выложить кругленькую сумму, чтобы выкупить форварда Атлетико Антуана Гризманна.

Итальянский Ювентус готов вступить в борьбу с Барселоной за форварда Атлетико Антуана Гризманна.

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Такое решение туринский клуб принял после неудачного выступления в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с Реалом. Ювентус хочет усилить линию атаки и готов активировать опцию выкупа Гризманна, сообщает Corriere dello Sport.

Сумма отступных за форварда составляет 100 миллионов евро. Ради этого “старая синьора“ готова расстаться с несколькими футболистами.

Напомним, форвард Атлетико Антуан Гризманн обещал принять решение относительно трансфера до ЧМ-2018.

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