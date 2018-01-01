Ювентус планирует усилить оборону защитником Боруссии Д

Защитник дортмундской Боруссии Сократис Папастатопулос может перебраться в Италию.

Ювентус хочет внести коррективы в оборонительную линию команды и в качестве возможного усиления рассматривает защитника дортмундской Боруссии Сократиса Папастатопулоса.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, помимо Ювентуса на защитника претендуют Арсенал и Манчестер Юнайтед. Контракт греческого футболиста с Боруссией рассчитан до лета 2019 года.

Отмечается, что “старая синьора“ ожидает, что защитники команды Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи продлят свои соглашения.

Ранее сообщалось, что Атлетико подпишет 5-летний контракт с форвардом Ювентуса Паулу Дибалой.

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