Ювентус планирует усилить оборону защитником Боруссии Д
Защитник дортмундской Боруссии Сократис Папастатопулос может перебраться в Италию.
Ювентус хочет внести коррективы в оборонительную линию команды и в качестве возможного усиления рассматривает защитника дортмундской Боруссии Сократиса Папастатопулоса.
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Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, помимо Ювентуса на защитника претендуют Арсенал и Манчестер Юнайтед. Контракт греческого футболиста с Боруссией рассчитан до лета 2019 года.
Отмечается, что “старая синьора“ ожидает, что защитники команды Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи продлят свои соглашения.
Ранее сообщалось, что Атлетико подпишет 5-летний контракт с форвардом Ювентуса Паулу Дибалой.
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