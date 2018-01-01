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Удар лидера Интера в матче с Миланом, которым он промазал по пустым воротам

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Мауро Икарди стал главным разочарованием Интера в дерби с Миланом.

Интер и Милан сыграли в нулевую ничью в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Италии.

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При этом “нерадзурри“ имели все шансы открыть счет, но лидер Интера Мауро Икарди отправил мяч мимо пустых ворот с пары метров. Отметим, что форвард дважды не смог попасть в ворота с близкого расстояния в этой встрече.

За 26 матчей в чемпионате Италии Икарди забил 24 гола и сделал 1 результативную передачу.

Смотри также, как вратарь сборной Молдовы допустил нелепую ошибку и пропустил мяч между ног.

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Теги: Мауро Икарди, Интер, Милан, дерби, чемпионат Италии по футболу, футбол, видео, прикол
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