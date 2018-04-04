Тренер Милана: Интер заставил нас страдать
Дженнаро Гаттузо поделился впечатлениями от матча между Миланом и Интером.
Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо поделился своим мнением относительно перенесенного матча 27-го тура чемпионата Италии с Интером (0:0).
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“Противник заслуживал большего в этой игре. Интер заставил нас страдать, в результате чего мы допустили слишком много ошибок. Но все же я доволен, что мы взяли одно очко, ведь мы вообще могли проиграть“, - приводит слова Гаттузо Football Italia.
По итогам 30-ти туров Милан занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 51 очко.
Ранее сообщалось, что Милан продлит контракт с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо на три года.
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