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Тренер Милана: Интер заставил нас страдать

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Дженнаро Гаттузо поделился впечатлениями от матча между Миланом и Интером.
Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
Getty Images

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо поделился своим мнением относительно перенесенного матча 27-го тура чемпионата Италии с Интером (0:0).

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“Противник заслуживал большего в этой игре. Интер заставил нас страдать, в результате чего мы допустили слишком много ошибок. Но все же я доволен, что мы взяли одно очко, ведь мы вообще могли проиграть“, - приводит слова Гаттузо Football Italia.

По итогам 30-ти туров Милан занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 51 очко.

Ранее сообщалось, что Милан продлит контракт с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо на три года.

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Теги: Дженнаро Гаттузо, Милан, Интер, чемпионат Италии по футболу, футбол
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