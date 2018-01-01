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Защитник Милана пропустил полгода из-за травмы и вновь должен сделать операцию

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Андреа Конти получил очередную травму после возвращения из лазарета.
Андреа Конти
Андреа Конти
Getty Images

Защитник Милана Андреа Конти, который пропустил полгода из-за серьезной травмы связок колена и после возвращения сыграл лишь один матч, вновь получил повреждение.

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Как сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянец получил повреждение той же крестообразной связки левого колена, которое ему прооперировали ранее. Защитник получил травму на тренировке.

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Его доставили в клинику и специалисты решили, что Конти вновь необходимо хирургическое вмешательство. Операция будет проведена в четверг, 5-го апреля. Вероятно, Конти сможет вернуться на поле не раньше сентября этого года.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар показал, чем занимается во время восстановления после операции.

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Теги: Андреа Конти, Милан, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, травма, операция
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