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Тренер Ювентуса не планирует оставаться в Италии после завершения работы в Турине

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Массимилиано Аллегри рассчитывает перебраться в другой чемпионат.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал, что после завершения контракта с туринским клубом он планирует покинуть Италию и возлавить команду из другой страны.

“Это абсолютно точно, что я уеду за границу. В Италии я больше не буду тренировать.

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Я не отношусь к тренерам, которые фокусируются на тактике, я действую инстинктивно. Я считаю, что тренер обязан основывать свои решения на ощущениях и личном восприятии“, - приводит слова Аллегри The Telegraph.

Аллегри возглавил Ювентус в 2014 году и привел команду к трем чемпионским титулам в Италии подряд.

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Во вторник, 3 апреля, Ювентус разгромно проиграл Реалу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. На нашем сайте вы можете посмотреть видео голов и обзор этого матча.

Напомним, тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может сменить наставника Челси Антонио Конте, на место которого он пришел в туринский клуб.

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Теги: Массимилиано Аллегри, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол
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