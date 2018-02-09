Итальянский футболист повесил бутсы на гвоздь ради карьеры в порнофильмах

Давиде Йовинелла, выступающий за клуб из Серии D, решил сменить профессию.

Защитник Давиде Йовинелла, который защищал цвета итальянского клуба Помильяно из Серии D, решил завершить футбольную карьеру ради более высокооплачиваемой работы.

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24-летний экс-футболист прошел кастинг для съемок в кино для взрослых, где сумел вырвать работу у 3000 конкурентов. Йовинелла выбрал себе сценический псевдоним Давиде Монтана.

Сейчас Йовинелла работает с известным в Италии порноактером и режиссером Рокко Сиффреди.

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“Рокко сказал, что у меня очень большой потенциал в этой индустрии“, - приводит слова Йовинеллы L’Equipe.

Экс-футболист завел официальную страничку в Instagram, где освещает подробности своей новой жизни.

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Кроме фильмов категории “18+“ Давиде снимается в рекламе. Его актерскую игру можно оценить в рекламе крема для отбеливания интимных зон.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Ливерпуля угодил в секс-скандал и его выгнали из клуба седьмого дивизиона.

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