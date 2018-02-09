Итальянский футболист повесил бутсы на гвоздь ради карьеры в порнофильмах
Защитник Давиде Йовинелла, который защищал цвета итальянского клуба Помильяно из Серии D, решил завершить футбольную карьеру ради более высокооплачиваемой работы.
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24-летний экс-футболист прошел кастинг для съемок в кино для взрослых, где сумел вырвать работу у 3000 конкурентов. Йовинелла выбрал себе сценический псевдоним Давиде Монтана.
Сейчас Йовинелла работает с известным в Италии порноактером и режиссером Рокко Сиффреди.
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“Рокко сказал, что у меня очень большой потенциал в этой индустрии“, - приводит слова Йовинеллы L’Equipe.
Экс-футболист завел официальную страничку в Instagram, где освещает подробности своей новой жизни.
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Кроме фильмов категории “18+“ Давиде снимается в рекламе. Его актерскую игру можно оценить в рекламе крема для отбеливания интимных зон.
Ранее сообщалось, что экс-игрок Ливерпуля угодил в секс-скандал и его выгнали из клуба седьмого дивизиона.
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