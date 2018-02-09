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Итальянский футболист повесил бутсы на гвоздь ради карьеры в порнофильмах

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Давиде Йовинелла, выступающий за клуб из Серии D, решил сменить профессию.
Давиде Йовинелла (справа)
Давиде Йовинелла (справа)
instagram.com/davide_montana_official/

Защитник Давиде Йовинелла, который защищал цвета итальянского клуба Помильяно из Серии D, решил завершить футбольную карьеру ради более высокооплачиваемой работы.

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24-летний экс-футболист прошел кастинг для съемок в кино для взрослых, где сумел вырвать работу у 3000 конкурентов. Йовинелла выбрал себе сценический псевдоним Давиде Монтана.

Сейчас Йовинелла работает с известным в Италии порноактером и режиссером Рокко Сиффреди.

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“Рокко сказал, что у меня очень большой потенциал в этой индустрии“, - приводит слова Йовинеллы L’Equipe.

Экс-футболист завел официальную страничку в Instagram, где освещает подробности своей новой жизни.

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Кроме фильмов категории “18+“ Давиде снимается в рекламе. Его актерскую игру можно оценить в рекламе крема для отбеливания интимных зон.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Ливерпуля угодил в секс-скандал и его выгнали из клуба седьмого дивизиона.

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Теги: Италия, футбол, вне игры, завершение карьеры, порно
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