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Скандального лидера Ромы лишили прав за вождение в нетрезвом виде

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Раджа Наингголан в очередной раз попал в неприятную историю.
Раджа Наингголан
Раджа Наингголан
Getty Images

Скандальный полузащитник Ромы Раджа Наингголан был задержан после матча сборных Бельгии и Греции (1:1) за вождение в нетрезвом виде.

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Инцидент произошел в прошлом году. Футболист вместе с другом на арендованном автомобиле направлялся в ночной клуб, однако был задержан полицией. Как сообщает L'Equipe, Наингголан был лишен прав на один месяц и должен оплатить штраф в размере 1600 евро. 

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Сам футболист отрицал свою вину - в суде он заявил, что не вел автомобиль, а сел за руль в тот момент, когда они с другом остановились из-за спустившегося колеса. Суд бельгийского Сент-Николаса не принял версию хавбека и наказал его за правонарушение.

Напомним, в начале года Рома оштрафовала Раджу Наингголана на 100 тысяч евро за скандальное видео в новогоднюю ночь.

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Теги: Раджа Наингголан, Рома, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, скандал, штраф, вождение в нетрезвом виде
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  29.03.2018, 13:44
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путыыыын ввяди вайска!!! Нашидедываивалииии!
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