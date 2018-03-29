Скандального лидера Ромы лишили прав за вождение в нетрезвом виде

Раджа Наингголан в очередной раз попал в неприятную историю.

Скандальный полузащитник Ромы Раджа Наингголан был задержан после матча сборных Бельгии и Греции (1:1) за вождение в нетрезвом виде.

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Инцидент произошел в прошлом году. Футболист вместе с другом на арендованном автомобиле направлялся в ночной клуб, однако был задержан полицией. Как сообщает L'Equipe, Наингголан был лишен прав на один месяц и должен оплатить штраф в размере 1600 евро.

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Сам футболист отрицал свою вину - в суде он заявил, что не вел автомобиль, а сел за руль в тот момент, когда они с другом остановились из-за спустившегося колеса. Суд бельгийского Сент-Николаса не принял версию хавбека и наказал его за правонарушение.

Напомним, в начале года Рома оштрафовала Раджу Наингголана на 100 тысяч евро за скандальное видео в новогоднюю ночь.

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