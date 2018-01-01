Владелец Интера отрицает продажу клуба

Китайская компания выступила с опровержением информации о продаже Интера.

В СМИ появилась информация о том, что китайская компания Suning Group готова продать Интер за 600 миллионов евро. Однако представители компании отрицают эту информацию.

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"Так называемая "история о продаже", которую опубликовали зарубежные медиа, не является подлинной.

Мы не рассматривает эти заявления и сейчас сосредоточены на чемпионате Италии", - приводит слова представителя китайской компании Sina Sports.

Ранее сообщалось, что Барселона опровергла контакт с Неймаром по поводу возвращения в команду.

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