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Владелец Интера отрицает продажу клуба

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Китайская компания выступила с опровержением информации о продаже Интера.
Китайцы не собираются продавать Интер
Китайцы не собираются продавать Интер
Getty Images

В СМИ появилась информация о том, что китайская компания Suning Group готова продать Интер за 600 миллионов евро. Однако представители компании отрицают эту информацию.

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"Так называемая "история о продаже", которую опубликовали зарубежные медиа, не является подлинной.

Мы не рассматривает эти заявления и сейчас сосредоточены на чемпионате Италии", - приводит слова представителя китайской компании Sina Sports.

Ранее сообщалось, что Барселона опровергла контакт с Неймаром по поводу возвращения в команду.

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Теги: Интер, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры
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