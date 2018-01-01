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Китайская компания готова продать акции Интера за 600 миллионов евро

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Итальянский клуб в скором времени может сменить владельцев.
Китайцы готовы продать пакет акций Интера
Китайцы готовы продать пакет акций Интера
Getty Images

Китайская компания Suning Group является мажоритарным владельцем Интера. Ей принадлежит 68,55% акций итальянского клуба.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera, китайцы приняли решение продать клуб из-за проблем с финансовым фэйр-плей, а также из-за неучастия команды в текущем сезоне в еврокубковых турнирах.

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Компания оценивает акции Интера в 600 миллионов евро. Остальные 31,05% акций принадлежат президенту клуба Эрику Тохиру, который лишь формально исполняет свои обязанности.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер хочет купить Милан.

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Теги: Интер, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, владелец, акции
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