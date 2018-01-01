Китайская компания готова продать акции Интера за 600 миллионов евро
Китайская компания Suning Group является мажоритарным владельцем Интера. Ей принадлежит 68,55% акций итальянского клуба.
Читай также: Интер предлагает капитану команды новый контракт без опции выкупа
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera, китайцы приняли решение продать клуб из-за проблем с финансовым фэйр-плей, а также из-за неучастия команды в текущем сезоне в еврокубковых турнирах.
Читай также: Форвард Интера получил предложение от Челси
Компания оценивает акции Интера в 600 миллионов евро. Остальные 31,05% акций принадлежат президенту клуба Эрику Тохиру, который лишь формально исполняет свои обязанности.
Ранее сообщалось, что российский миллиардер хочет купить Милан.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил