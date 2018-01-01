Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Ювентуса не покинет клуб ради ПСЖ

Комментариев: 0
Массимилиано Аллегри не хочет уходить из Ювентуса.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри был признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам 2017 года.

Читай также: Милан продлит контракт с главным тренером на три года

50-летний наставник, который обошел в борьбе тренера Аталанты Джана Пьеро Гасперини и коуча Наполи Маурицио Сарри, получил приз - Золотую скамью. Аллегри в третий раз стал лучшим тренером года в Италии и сравнялся по этому показателю с Антонио Конте, Марчелло Липпи и Фабио Капелло.

Массимилиано Аллегри выиграл Золотую скамью
Массимилиано Аллегри выиграл Золотую скамью
Getty Images
После вручения награды специалист сообщил, что не планирует менять место работы и продолжит тренировать Ювентус несмотря на интерес к нему со стороны ПСЖ.

Читай также: Аллегри: Горжусь тем, что тренирую Ювентус

"В футболе все решает результат. Ты хороший, когда побеждаешь, и не очень хороший, когда проигрываешь. В Ювентусе меня все устраивает, а мой контракт рассчитан до 2020 года, и я не собираюсь его разрывать", - приводит слова Аллегри Premium Sport.

Напомним, форвард ПСЖ Неймар назвал руководству клуба имя тренера, с которым он хочет работать.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Массимилиано Аллегри, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, тренер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь