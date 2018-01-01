Тренер Ювентуса не покинет клуб ради ПСЖ

Массимилиано Аллегри не хочет уходить из Ювентуса.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри был признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам 2017 года.

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50-летний наставник, который обошел в борьбе тренера Аталанты Джана Пьеро Гасперини и коуча Наполи Маурицио Сарри, получил приз - Золотую скамью. Аллегри в третий раз стал лучшим тренером года в Италии и сравнялся по этому показателю с Антонио Конте, Марчелло Липпи и Фабио Капелло.

Массимилиано Аллегри выиграл Золотую скамью Getty Images

После вручения награды специалист сообщил, что не планирует менять место работы и продолжит тренировать Ювентус несмотря на интерес к нему со стороны ПСЖ.

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"В футболе все решает результат. Ты хороший, когда побеждаешь, и не очень хороший, когда проигрываешь. В Ювентусе меня все устраивает, а мой контракт рассчитан до 2020 года, и я не собираюсь его разрывать", - приводит слова Аллегри Premium Sport.

Напомним, форвард ПСЖ Неймар назвал руководству клуба имя тренера, с которым он хочет работать.

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