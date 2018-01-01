Милан продлит контракт с главным тренером на три года

Дженнаро Гаттузо будет возглавлять Милан в течение трех лет.

Руководство Милана и главный тренер команды Дженнаро Гаттузо пришли к соглашению относительно условий нового контракта.

Читай также: Анчелотти назвал тренера Милана лидером и считает, что команда может попасть в ЛЧ

Как сообщает Football Italia, 40-летний специалист подпишет с “россонери“ соглашение сроком на три года. Зарплата наставника составит 2 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

После прихода Гаттузо в команду Милан выиграл 13 из 23 матчей, а в серии А не проигрывает с декабря месяца. Клуб вышел в финал Кубка Италии и находится в пяти очках от зоны Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что наставник Милана Дженнаро Гаттузо попросил не считать его великим тренером.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.