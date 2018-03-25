Полуголые итальянские футболисты интересным танцем отпраздновали победу в матче

Игроки команды из Серии D сексуальным танцем отпраздновали свою победу в матче.

Игроки команды из Серии D отпраздновали победу танцем в раздевалке instagram.com/sossioarutaofficial/

Торрес одолел Экселленц в матче серии D и устроил в раздевалке необычное празднование.

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Футболисты с оголенными торсами станцевали под хит Loco Enamorado (Безумный любовник). Большая часть игроков танцевала в одних трусах. Кроме танцев игроки еще и немного подпевали, однако делали это лишь в самых важных моментах песни.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар показал, как можно танцевать на одной ноге.

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