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В Италии игрок получил красную за то, что справил малую нужду во время матча

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Голкипер команды, выступающей в Серии D, решил помочиться, за что его наказал судья.
Армандо Приско
Армандо Приско
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Вратарь Мессины Армандо Приско получил прямую красную карточку в матче итальянской серии D против Игеа Виртус. 21-летнего голкипера наказали за то, что в конце встречи он справил малую нужду.

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"Я ежедневно выпиваю 2-3 литра воды. Я сходил в туалет как только мы приехали на стадион, потом перед разминкой и перед началом игры, а еще - во время перерыва в матче.

Я просто не мог терпеть. Я ходил кругами и на меня смотрели, как на сумасшедшего. И тут я заметил, что игра остановилась из-за замены и решил воспользоваться этим. Я сделал вид, что делаю растяжку за рекламным щитом. Никто не обратил внимания, но судья заметил, что я справлял нужду.

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Конечно, я принес извинения и не спорил с арбитром, ведь он поступил правильно. Подчеркну, что не сделал ничего неприличного. Я пытался скрыть свои действия. Да, я поступил неправильно, но терпеть я просто не мог", - приводит слова Приско Football Italia со ссылкой на официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что защитник Барселоны Жерар Пике рассказал, о чем общаются между собой игроки сборной Испании, выступающие в Реале и Барселоне.

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Теги: Италия, футбол, красная карточка, голкипер, прикол
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