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Марадона верит, что Наполи станет чемпионом Италии

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Великий Диего Марадона надеется, что Наполи выиграет скудетто в этом году.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, который в свое время также защищал цвета итальянского Наполи, выразил уверенность в том, что неаполитанцы сумеют завоевать чемпионство в нынешнем сезоне.

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"Наполи способен победить. Я искренне верю, что они выиграют скудетто. Иногда они напоминают мне тот Наполи, за который когда-то выступал я", - приводит слова Марадоны La Gazzetta dello Sport

На данный момент Наполи находится на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии и отстает от лидирующего Ювентуса на 2 очка.

Ранее сообщалось, что легенда футбола Диего Марадона назвал фаворитов ЧМ-2018.

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Теги: Наполи, чемпионат Италии по футболу, футбол, Диего Марадона
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