Легендарный Буффон назвал себя номером один в Ювентусе
Вратарь Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал свое возвращение в национальную команду и отметил, что несмотря на возраст он является лучшим игроком своего клуба.
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"Думаю, все уже поняли, какую роль я буду выполнять в сборной. Я рад, что для многих мое возвращение стало приятной новостью. Я всегда был альтруистом и отказывался от личных амбиций на благо команды.
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Конечно, мне сейчас 40 лет, но я все еще являюсь номером один в Ювентусе. Я не могу точно ответить, будут ли ближайшие матчи последними в моей карьере в сборной или в Ювентусе, но я спокоен по этому поводу", - цитирует Буффона Football Italia.
Ранее сообщалось, что после завершения карьеры Джанлуиджи Буффон может получить административную должность в сборной Италии.
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