Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Потрясающий гол 16-летнего итальянского парнишки, который он забил пятой точкой

Комментариев: 0
Игрок из молодежной команды Дженоа забил ошеломительный гол в ворота Специи.

В Италии Дженоа выиграл у Специи в матче молодежных команд (U-19) со счетом 3:0. Дублем в матче отметился юный талант Эдди Сальседо, который в этом сезоне даже сыграл 9 минут в Серии А.

Читай также: Игрок Барселоны сравнил себя с крутым авто, который находится в сборке

Один из голов 16-летний парнишка забил необычным способом. Игрок Дженоа подавал угловой, и Сальседо повернулся спиной к воротам, однако при помощи своей пятой точки отправил мяч в сетку.

Ранее сообщалось, что игрок дворовой команды из Англии забил гениальный пенальти.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Дженоа, чемпионат Италии по футболу, футбол, гол, видео, прикол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь