Потрясающий гол 16-летнего итальянского парнишки, который он забил пятой точкой

Игрок из молодежной команды Дженоа забил ошеломительный гол в ворота Специи.

В Италии Дженоа выиграл у Специи в матче молодежных команд (U-19) со счетом 3:0. Дублем в матче отметился юный талант Эдди Сальседо, который в этом сезоне даже сыграл 9 минут в Серии А.

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Один из голов 16-летний парнишка забил необычным способом. Игрок Дженоа подавал угловой, и Сальседо повернулся спиной к воротам, однако при помощи своей пятой точки отправил мяч в сетку.

Ранее сообщалось, что игрок дворовой команды из Англии забил гениальный пенальти.

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