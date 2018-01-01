Потрясающий гол 16-летнего итальянского парнишки, который он забил пятой точкой
Игрок из молодежной команды Дженоа забил ошеломительный гол в ворота Специи.
В Италии Дженоа выиграл у Специи в матче молодежных команд (U-19) со счетом 3:0. Дублем в матче отметился юный талант Эдди Сальседо, который в этом сезоне даже сыграл 9 минут в Серии А.
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Один из голов 16-летний парнишка забил необычным способом. Игрок Дженоа подавал угловой, и Сальседо повернулся спиной к воротам, однако при помощи своей пятой точки отправил мяч в сетку.
22 березня 2018 р.
Ранее сообщалось, что игрок дворовой команды из Англии забил гениальный пенальти.
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