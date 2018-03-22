Российский миллиардер хочет купить Милан - СМИ

Алишер Усманов может стать новым владельцем Милана.

Итальянские СМИ сообщают, что в приобретении Милана заинтересован российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов. На данный момент клуб принадлежит китайским инвесторам во главе с Йонхоном Ли.

Читай также: В Греции выдали ордер на арест президента ПАОКа Саввиди

Прокуратура Италии расследует эту сделку на предмет возможных нарушений. Кроме того, Ли имеет финансовые проблемы, связанные с покупкой Милана. Инвестор должен 303 миллиона евро хедж-фонду Elliott Management , которые он взял на приобретение акций итальянского клуба. Он обязан выплатить долг до октября текущего года.

Читай также: Суркис намерен обзавестись еще одним Динамо – СМИ

В случае, если он не погасит долг, то “россонери“ перейдут в распоряжение фонда. Как сообщает Football Italia, российский бизнесмен находится в хороших отношениях с главой фонда Полом Сингером и готов выкупить итальянский клуб.

Алишеру Усманову также принадлежат 30% акций лондонского Арсенала.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании могут забрать у российского бизнесмена Романа Абрамовича Челси.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.