Российский миллиардер хочет купить Милан - СМИ
Итальянские СМИ сообщают, что в приобретении Милана заинтересован российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов. На данный момент клуб принадлежит китайским инвесторам во главе с Йонхоном Ли.
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Прокуратура Италии расследует эту сделку на предмет возможных нарушений. Кроме того, Ли имеет финансовые проблемы, связанные с покупкой Милана. Инвестор должен 303 миллиона евро хедж-фонду Elliott Management , которые он взял на приобретение акций итальянского клуба. Он обязан выплатить долг до октября текущего года.
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В случае, если он не погасит долг, то “россонери“ перейдут в распоряжение фонда. Как сообщает Football Italia, российский бизнесмен находится в хороших отношениях с главой фонда Полом Сингером и готов выкупить итальянский клуб.
Алишеру Усманову также принадлежат 30% акций лондонского Арсенала.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании могут забрать у российского бизнесмена Романа Абрамовича Челси.
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