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Российский миллиардер хочет купить Милан - СМИ

Комментариев: 2
Алишер Усманов может стать новым владельцем Милана.
Алишер Усманов хочет кпить Милан
Алишер Усманов хочет кпить Милан
Getty Images

Итальянские СМИ сообщают, что в приобретении Милана заинтересован российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов. На данный момент клуб принадлежит китайским инвесторам во главе с Йонхоном Ли.

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Прокуратура Италии расследует эту сделку на предмет возможных нарушений. Кроме того, Ли имеет финансовые проблемы, связанные с покупкой Милана. Инвестор должен 303 миллиона евро хедж-фонду Elliott Management , которые он взял на приобретение акций итальянского клуба. Он обязан выплатить долг до октября текущего года. 

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В случае, если он не погасит долг, то “россонери“ перейдут в распоряжение фонда. Как сообщает Football Italia, российский бизнесмен находится в хороших отношениях с главой фонда Полом Сингером и готов выкупить итальянский клуб.

Алишеру Усманову также принадлежат 30% акций лондонского Арсенала.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании могут забрать у российского бизнесмена Романа Абрамовича Челси.

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Теги: Милан, чемпионат Италии по футболу, футбол, владелец, Алишер Усманов
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.03.2018, 15:39
Оценка:  +1
гость
Нехерово так.
БМ, каждый день, с завидным постоянством, публикует все больше говна из ублюдочного кацапстана!
Нам важно знать что у этих падлючих, генетических выб..лядков??!
Вы начинаете зае...вать этим кацапстаном.
Интересно узнать источники финансирования БМ, не кацапстан ли?
Noblesse_obliger    22.03.2018, 15:46
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Курченко - рыг,сейчас на расеи.
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