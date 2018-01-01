Фанаты Фиорентины кинули камень в лицо игрока команды соперника

Матч Кубка Виареджо среди молодых футболистов запомнился неприятным инцидентом.

В среду, 21 марта, Эмполи и Фиорентина встретились в матче Кубка Виареджо, который проводится среди молодых футболистов.

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Во время встречи произошел неприятный случай - с трибун, где размещались фанаты “фиалок“ был выброшен камень, который попал в лицо игроку Эмполи Алессио Джианнеши. Сообщается, что футболист получил рассечение под глазом, однако в целом его травма не является серьезной. Помимо камня болельщики Фиорентины несколько раз бросали бутылки с водой на скамейку запасных Эмполи.

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“Клуб разочарован событиями, произошедшими во время матча Кубка Виареджо с Эмполи. Наша команда осуждает любые формы насилия в футболе“, - приводит слова представителя Фиорентины Football Italia.

Поединок завершился со счетом 2:3 в пользу “фиалок“.

Ранее сообщалось, что Фиорентина назовет тренировочный центр в честь Давиде Астори.

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