Буффон может получить должность в сборной Италии
После завершения карьеры Джанлуиджи Буффон может занять высокий пост в национальной команде.
Голкипер Ювентуса и сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон может занять высокую должность в национальной команде после завершения профессиональной карьеры.
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По информации Gazzetta dello Sport, легендарный вратарь может войти в структуру сборной в качестве менеджера команды либо войти в тренерский штаб. Сам 40-летний футболист пока не подтвердил эту информацию.
Ранее сообщалось, что легендарный Джанлуиджи Буффон завершит карьеру в конце этого сезона.
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