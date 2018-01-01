Буффон может получить должность в сборной Италии

После завершения карьеры Джанлуиджи Буффон может занять высокий пост в национальной команде.

Голкипер Ювентуса и сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон может занять высокую должность в национальной команде после завершения профессиональной карьеры.

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По информации Gazzetta dello Sport, легендарный вратарь может войти в структуру сборной в качестве менеджера команды либо войти в тренерский штаб. Сам 40-летний футболист пока не подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что легендарный Джанлуиджи Буффон завершит карьеру в конце этого сезона.

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