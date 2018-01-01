Экс-тренер Милана: Нам платят за то, чтобы делать из нас козлов отпущения

Главный тренер Севильи Винченцо Монтелла вспомнил о своей работе в Милане.

Бывший тренер Милана Винченцо Монтелла рассказал о своей работе в “россонери“ и назвал причины, по которым руководство решило его уволить.

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“Я действительно сделал все, что мог, хотя не обошлось и без определенных ошибок. Мы приобрели около 10 игроков, но не все из них имели необходимый опыт. Все ожидали немедленных результатов, но нужно было время на адаптацию.

Думаю, Милан должен был быть более терпеливым. Я говорил это даже на заседании Совета директоров. Но нам, тренерам, платят в том числе и за то, чтобы делать из нас козлов отпущения“, - приводит слова Монтеллы Radio Anch’io Sport.

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Сейчас Милан занимает 6 место в чемпионате Италии, имея в своем активе 50 очков после 28 туров. Монтелла на данный момент возглавляет Севилью, с которой сумел выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сразится с Баварией.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок Челси Фрэнк Лэмпард может войти в тренерский штаб команды после отставки Конте.

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