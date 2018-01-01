Лидер Интера оформил покер в матче чемпионата Италии

Мауро Икарди четыре раза поразил ворота Сампдории в матче чемпионата Италии.

Интер в гостях разгромил Сампдорию со счетом 5:0 в матче 29-го тура Серии А. Героем встречи стал форвард Мауро Икарди, который оформил покер.

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Аргентинец отличился на 30-й (пенальти), 31-й, 44-й и 51-й минутах поединка. Кроме того на счету форварда теперь 103 гола в матчах чемпионата Италии.

"Я мечтал забить свой 100-й гол, а потом получилось забить еще. Вся команда прекрасно проявила себя, и мы взяли три очка, которые важнее голов. После сегодняшней победы мы действительно можем немного отдохнуть и подготовиться к новым вызовам.

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Футбол иногда трудно объяснить. Мы уже сталкивались с тем, что Интер должен был выступать хорошо, но сам себе навредил, испортив свой хороший старт в сезоне. Сейчас у нас есть цель, и мы будем стремиться ее достичь", - приводит слова Икарди Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что лидер Интера Мауро Икарди не попадет в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018.

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