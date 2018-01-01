Фиорентина назовет тренировочный центр в честь Астори

Руководство Фиорентины хочет почтить память Давиде Астори, который умер во сне.

Защитник и капитан Фиорентины Давиде Астори умер во сне из-за остановки сердца в ночь на 4 марта. Руководство клуба приняло решение почтить память футболиста и назвать тренировочный комплекс его именем.

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"Наш тренировочный центр больше не будет называться Кампини, теперь это спортивный центр Давиде Астори. Это место было его домом, сюда он часто приезжал отдохнуть со своей семьей", - приводит слова президента клуба Марио Коньини Goal.

Ранее сообщалось, что игрок Ювентуса Федерико Бернардески сделал тату в память о Давиде Астори.

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