Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фиорентина назовет тренировочный центр в честь Астори

Комментариев: 0
Руководство Фиорентины хочет почтить память Давиде Астори, который умер во сне.
Давиде Астори
Давиде Астори
Getty Images

Защитник и капитан Фиорентины Давиде Астори умер во сне из-за остановки сердца в ночь на 4 марта. Руководство клуба приняло решение почтить память футболиста и назвать тренировочный комплекс его именем.

Читай также: Клубы, в которых играл Астори, изъяли из обращения его игровой номер

"Наш тренировочный центр больше не будет называться Кампини, теперь это спортивный центр Давиде Астори. Это место было его домом, сюда он часто приезжал отдохнуть со своей семьей", - приводит слова президента клуба Марио Коньини Goal.

Ранее сообщалось, что игрок Ювентуса Федерико Бернардески сделал тату в память о Давиде Астори.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Давиде Астори, Фиорентина, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, память
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь