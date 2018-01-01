Директор Милана заявил, что клуб подпишет долгосрочный контракт с главным тренером

Дженнаро Гаттузо останется в Милане надолго.

После того, как Арсенал выбил Милан из Лиги Европы, директор итальянского клуба Массимилиано Мирабелли рассказал о своих впечатлениях от матча и поделился кадровыми планами команды.

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“После подобных поражений команда становится сильнее. Если мы не будем смотреть на результат, то можно сказать, что мы готовы сражаться с великими клубами. Андре Силва и Чалханоглу? Мы готовы ждать, когда они выйдут на свой максимальный уровень, и они действительно к нему приближаются.

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Доннарумма? Он показал, что он - мастер, несмотря на допущенную ошибку. Мы уверенны в нем и рассчитываем, что он останется в команде. Просто так мы не расстанемся с Джиджи.

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Если говорить о Гаттузо, то можете не сомневаться, что он останется на посту главного тренера на долгие годы. Мы в ближайшие дни планируем встречу, на которой обсудим новый контракт“, - приводит слова Мирабелли официальный сайт Милана.

Ранее сообщалось, что голкипер Наполи пройдет медосмотр в Милане.

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