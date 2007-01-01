Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Милан может предложить ПСЖ обмен игроками - СМИ

Комментариев: 0
Итальянский клуб хочет совершить обмен Джанлуиджи Доннаруммы на Эдинсона Кавани.
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
Getty Images

Милан готов сделать ПСЖ предложение об обмене футболистами. 

Читай также: Форвард ПСЖ Кавани хочет уйти из клуба

Как сообщает Premium Sport, “россонери“ хотели бы обменять своего 19-летнего вратаря Джанлуиджи Доннарумму на форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

Отмечается, что парижский клуб стремится усилить позицию голкипера и давно заинтересован в подписании итальянца. Кавани уже играл в Италии за Палермо и Наполи с 2007 по 2013 годы.

Ранее сообщалось, что голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма не планирует покидать команду.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь