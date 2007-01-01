Милан может предложить ПСЖ обмен игроками - СМИ
Итальянский клуб хочет совершить обмен Джанлуиджи Доннаруммы на Эдинсона Кавани.
Милан готов сделать ПСЖ предложение об обмене футболистами.
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Как сообщает Premium Sport, “россонери“ хотели бы обменять своего 19-летнего вратаря Джанлуиджи Доннарумму на форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.
Отмечается, что парижский клуб стремится усилить позицию голкипера и давно заинтересован в подписании итальянца. Кавани уже играл в Италии за Палермо и Наполи с 2007 по 2013 годы.
Ранее сообщалось, что голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма не планирует покидать команду.
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