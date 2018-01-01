Голкипер Милана Доннарумма отрицает, что хочет уйти
Джанлуиджи Доннарумма заявил, что счастлив в Милане и не планирует покидать клуб.
Молодой вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма опровергнул информацию СМИ о том, что летом планирует покинуть итальянский клуб.
“Я абсолютно счастлив в Милане. Я двигаюсь вперед с чувством спокойствия и безмятежности.
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У нас очень хорошая команда, и наши результаты подтверждают это. Мы добились хорошего уровня, и это позволило нам забыть о поражении от Арсенала.
Мы твердо намерены продолжать в том же духе и добиться успеха“, - приводит слова Доннаруммы Football Italia.
Напомним, по словам капитана Милана Леонардо Бонуччи на команду своей харизмой и свирепостью повлиял главный тренер Дженнаро Гаттузо.
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