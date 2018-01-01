Юный вратарь Милана хочет летом покинуть клуб - СМИ

Джанлуиджи Доннарумма хочет уйти из Милана по окончании сезона.

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма планирует покинуть состав “россонери“ летом 2018 года.

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Как сообщает Corriere dello Sport, 19-летний вратарь хочет уйти из-за того, что у его агента Мино Райолы конфликтные отношения со спортивным директором Милана Массимилиано Мирабелли.

Кроме того, между отцом футболиста Альфонсо также возникли напряженные отношения с руководством итальянского клуба.

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Милан ожидает информации от Райолы относительно предложений других клубов. За трансфер вратаря они хотят получить не менее 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что вратарь Наполи Хосе Рейна пройдет медосмотр в Милане и может претендовать на место основного голкипера команды.

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