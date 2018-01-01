Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игрок Ювентуса сделал тату в память о капитане Фиорентины, который умер во сне

Комментариев: 0
Федерико Бернардески решил почтить память Давиде Астори с помощью новой татуировки.
Федерико Бернардески
Федерико Бернардески

Полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески оригинальным способом решил почтить память капитана Фиорентины Давиде Астори, который умер во сне.

Читай также: Клубы, в которых играл Астори, изъяли из обращения его игровой номер

24-летний хавбек набил новую татуировку с 13-м номером, под которым выступал Астори, и текстом молитвы “Аве Мария“ на латыни. Бернардески опубликовал фото татуировки в истории на страничке в Instagram, добавив хэштеги #wishyouwerehere, #da13 и #friendswillbefriends.

Бернардески набил тату в память о Давиде Астори
Бернардески набил тату в память о Давиде Астори
instagram.com/fbernardeschi/

Бернардески ранее играл за Фиорентину, где подружился с Астори.

Напомним, что игроки FIFA решили заработать на смерти капитана Фиорентины Давиде Астори.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Федерико Бернардески, Ювентус, Давиде Астори, Фиорентина, чемпионат Италии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь