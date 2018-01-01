Игрок Ювентуса сделал тату в память о капитане Фиорентины, который умер во сне

Федерико Бернардески решил почтить память Давиде Астори с помощью новой татуировки.

Полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески оригинальным способом решил почтить память капитана Фиорентины Давиде Астори, который умер во сне.

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24-летний хавбек набил новую татуировку с 13-м номером, под которым выступал Астори, и текстом молитвы “Аве Мария“ на латыни. Бернардески опубликовал фото татуировки в истории на страничке в Instagram, добавив хэштеги #wishyouwerehere, #da13 и #friendswillbefriends.

Бернардески набил тату в память о Давиде Астори instagram.com/fbernardeschi/

Бернардески ранее играл за Фиорентину, где подружился с Астори.

Напомним, что игроки FIFA решили заработать на смерти капитана Фиорентины Давиде Астори.

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