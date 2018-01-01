Игрок Ювентуса сделал тату в память о капитане Фиорентины, который умер во сне
Федерико Бернардески решил почтить память Давиде Астори с помощью новой татуировки.
Полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески оригинальным способом решил почтить память капитана Фиорентины Давиде Астори, который умер во сне.
Читай также: Клубы, в которых играл Астори, изъяли из обращения его игровой номер
24-летний хавбек набил новую татуировку с 13-м номером, под которым выступал Астори, и текстом молитвы “Аве Мария“ на латыни. Бернардески опубликовал фото татуировки в истории на страничке в Instagram, добавив хэштеги #wishyouwerehere, #da13 и #friendswillbefriends.
Бернардески ранее играл за Фиорентину, где подружился с Астори.
Напомним, что игроки FIFA решили заработать на смерти капитана Фиорентины Давиде Астори.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил