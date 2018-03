Голкипер Наполи пройдет медосмотр в Милане

Вратарь Наполи Хосе Рейна отправился на медицинское обследование в Милан. Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своей страничке в Twitter, Рейна продет обследование в понедельник, 12 марта.

Ожидается, что после осмотра стороны официально объявят о заключении соглашения. Контракт футболиста с Наполи истекает летом этого года и в состав "россонери" он войдет в качестве свободного агента.

Visite mediche e test oggi per @PReina25 con il @acmilan: esami propedeutici per poter poi firmare il contratto e depositarlo, essendo in scadenza con il @sscnapoli: tutto oggi su @SkySport 24