Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Голкипер Наполи пройдет медосмотр в Милане

Комментариев: 0
В понедельник, 12 марта, Хосе Рейна пройдет медицинское обследование в Милане.
Хосе Рейна
Хосе Рейна
Getty Images

Вратарь Наполи Хосе Рейна отправился на медицинское обследование в Милан. Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своей страничке в Twitter, Рейна продет обследование в понедельник, 12 марта.

Читай также: Арсенал уверенно обыграл Милан в Лиге Европы

Ожидается, что после осмотра стороны официально объявят о заключении соглашения. Контракт футболиста с Наполи истекает летом этого года и в состав "россонери" он войдет в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Милан предложит голкиперу Хосе Рейне двухлетний контракт с ежегодной зарплатой в размере 2 миллиона евро.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Пепе Рейна, Наполи, Милан, чемпионат Италии по футболу, футбол, трансфер, медосмотр
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь