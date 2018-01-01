Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Легендарный Буффон завершит футбольную карьеру в конце сезона - СМИ

Комментариев: 0
Джанлуиджи Буффон принял решение повесить бутсы на гвоздь.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон решил завершить свою профессиональную карьеру.

Читай также: Лестер отрицает, что игрок клуба завершил карьеру - Mirror

По информации Corriere della Sera, именитый вратарь повесит бутсы на гвоздь по окончании этого сезона.

Ранее сообщалось, что вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон может вернуться в сборную Италии, чтобы выступить на Евро-2020.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, завершение карьеры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь