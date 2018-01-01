Легендарный Буффон завершит футбольную карьеру в конце сезона - СМИ
Джанлуиджи Буффон принял решение повесить бутсы на гвоздь.
Легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон решил завершить свою профессиональную карьеру.
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По информации Corriere della Sera, именитый вратарь повесит бутсы на гвоздь по окончании этого сезона.
Ранее сообщалось, что вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон может вернуться в сборную Италии, чтобы выступить на Евро-2020.
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