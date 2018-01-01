Легендарный Буффон завершит футбольную карьеру в конце сезона - СМИ

Джанлуиджи Буффон принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон решил завершить свою профессиональную карьеру.

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По информации Corriere della Sera, именитый вратарь повесит бутсы на гвоздь по окончании этого сезона.

Ранее сообщалось, что вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон может вернуться в сборную Италии, чтобы выступить на Евро-2020.

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