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Наставник Милана попросил не считать его великим тренером

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Дженнаро Гаттузо не только отличный специалист, но и весьма скромный человек.
Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
Getty Images

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо поделился своими эмоциями о работе в команде.

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“Я отлично знаю, что иногда свожу своих подопечных с ума на тренировках, но, как вы можете наблюдать, это себя вполне окупает. Мы должны прийти к тому, чтобы быть командой, о которой мечтают наши болельщики. Я бы хотел отдать должное Винченцо Монтелле, который принес в игру команды немало важных характеристик, таких как контроль мяча и аккуратные передачи.

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Я сам пока еще ничего особо не достиг на тренерском поприще, я далеко не гуру и не мастер, а потому я бы не хотел, чтобы меня считали великим тренером. В то же время, хочу напомнить, что я усердно работал в течение последних пяти лет, и получил непростой опыт работы за рубежом“, - приводит слова Гаттузо Rai Sport.

Ранее сообщалось, что наставник Милана Дженнаро Гаттузо предпочитает страдать, а не выбирать легкий путь.

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Теги: Дженнаро Гаттузо, Милан, Кубок Италии, чемпионат Италии по футболу, футбол
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