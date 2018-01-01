Тренер Милана: Это была ночь страданий

Дженнаро Гаттузо поделился впечатлениями от победы над Лацио в серии пенальти.

Милан в серии пенальти вырвал у Лацио путевку в финал Кубка Италии, где сразится за титул с Ювентусом. Главный тренер “россонери“ Дженнаро Гаттузо дал свои комментарии относительно матча.

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“Лацио - это команда, которая является одной из лучших по забитым голам в Европе. У них отличная подготовка и потрясающая техника. Сегодня мы отлично поработали, чтобы не позволить им забить. Конечно, мы и сами могли забить, но могли и вовсе проиграть матч. Это была ночь страданий.

Дженнаро Гаттузо с игроками радуется победе над Лацио Getty Images

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Я невероятно счастливый парень, которому предоставили отличную возможность. Если у меня будет шанс остаться в Милане, я здесь останусь, ведь это мой дом. Если я не смогу остаться, то тогда у меня будет другой опыт“, - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти назвал тренера Милана лидером и считает, что команда может попасть в Лигу чемпионов.

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