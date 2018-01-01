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Игроку Ромы выбили зуб в начале матча, но он продолжил играть

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Раджа Наингголан лишился переднего зуба в начале матча, но решил продолжить игру.
Раджа Наингголан
Раджа Наингголан
Getty Images

Рома после поражения от Шахтера в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2), неудачно показала себя и в матче 26-го тура чемпионата Италии, уступив на своем поле со счетом 0:2.

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В начале поединка неприятный эпизод произошел с полузащитником Ромы Раджой Наингголаном, в результате которого футболист лишился переднего зуба. Хавбек Милана Франк Кессиэ в воздушной дуэли случайно ударил бельгийского игрока локтем в лицо.

Наингголану понадобилась помощь врачей, но он продолжил игру, а на 64-й минуте был заменен на форварда Эдина Джеко.

Ранее сообщалось, что лидер Ромы Раджа Наингголан пришел на интервью к журналистам в трусах.

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Теги: Раджа Наингголан, Рома, чемпионат Италии по футболу, футбол
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