Игроку Ромы выбили зуб в начале матча, но он продолжил играть

Раджа Наингголан лишился переднего зуба в начале матча, но решил продолжить игру.

Рома после поражения от Шахтера в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2), неудачно показала себя и в матче 26-го тура чемпионата Италии, уступив на своем поле со счетом 0:2.

Читай также: Капитан Атлетико потерял три зуба в результате столкновения с вратарем соперника

В начале поединка неприятный эпизод произошел с полузащитником Ромы Раджой Наингголаном, в результате которого футболист лишился переднего зуба. Хавбек Милана Франк Кессиэ в воздушной дуэли случайно ударил бельгийского игрока локтем в лицо.

Kessie takes Nainggolan’s “Serie A best B2B midfielder” crown live on television pic.twitter.com/OIY5tAKBiA — Remus (@FinallyHagi) 25 лютого 2018 р.

Наингголану понадобилась помощь врачей, но он продолжил игру, а на 64-й минуте был заменен на форварда Эдина Джеко.

Ранее сообщалось, что лидер Ромы Раджа Наингголан пришел на интервью к журналистам в трусах.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.