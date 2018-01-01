Игроку Ромы выбили зуб в начале матча, но он продолжил играть
Рома после поражения от Шахтера в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2), неудачно показала себя и в матче 26-го тура чемпионата Италии, уступив на своем поле со счетом 0:2.
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В начале поединка неприятный эпизод произошел с полузащитником Ромы Раджой Наингголаном, в результате которого футболист лишился переднего зуба. Хавбек Милана Франк Кессиэ в воздушной дуэли случайно ударил бельгийского игрока локтем в лицо.
Kessie takes Nainggolan’s “Serie A best B2B midfielder” crown live on television pic.twitter.com/OIY5tAKBiA— Remus (@FinallyHagi) 25 лютого 2018 р.
Наингголану понадобилась помощь врачей, но он продолжил игру, а на 64-й минуте был заменен на форварда Эдина Джеко.
Ранее сообщалось, что лидер Ромы Раджа Наингголан пришел на интервью к журналистам в трусах.
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