Буффон рассказал, какие два матча до сих пор видит в кошмарах

Легендарный вратарь Ювентуса и сборной Италии рассказал, какие два матча в карьере до сих пор не дают ему покоя.

Голкипер Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон, которому в воскресенье, 28 января, исполнилось 40 лет, рассказал о том, какие матчи он хотел бы переиграть, если бы у него была возможность.

Читай также: Буффон после матча с Барселоной подарил болельщику свои шорты

"В первую очередь, я бы переиграл финал Лиги чемпионов прошлого года против мадридского Реала, а еще хотел бы изменить финал Евро-2012 против Испании. Именно эти два матча до сих пор меня беспокоят и снятся в кошмарах. В этих играх Ювентус и национальная сборная не проявили себя и проиграли без борьбы.

По поводу своей карьеры я пока не принял никакого решения. Футбол - моя жизнь, всегда был моей жизнью. Когда я закончу карьеру, мне потребуется где-то пол года, чтобы очистить голову и привести мысли в порядок", - приводит слова Буффона Football Italia.

Читай также: Буффон согласен вернуться в сборную Италии даже в 60 лет

В прошлогоднем финале Лиги чемпионов Ювентус уступил Реалу (1:4), а в финальном поединке Евро-2012 Италия проиграла Испании со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон или продлит контракт с клубом, или повесит бутсы на гвоздь.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.