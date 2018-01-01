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Буффон рассказал, какие два матча до сих пор видит в кошмарах

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Легендарный вратарь Ювентуса и сборной Италии рассказал, какие два матча в карьере до сих пор не дают ему покоя.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Голкипер Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон, которому в воскресенье, 28 января, исполнилось 40 лет, рассказал о том, какие матчи он хотел бы переиграть, если бы у него была возможность.

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"В первую очередь, я бы переиграл финал Лиги чемпионов прошлого года против мадридского Реала, а еще хотел бы изменить финал Евро-2012 против Испании. Именно эти два матча до сих пор меня беспокоят и снятся в кошмарах. В этих играх Ювентус и национальная сборная не проявили себя и проиграли без борьбы.

По поводу своей карьеры я пока не принял никакого решения. Футбол - моя жизнь, всегда был моей жизнью. Когда я закончу карьеру, мне потребуется где-то пол года, чтобы очистить голову и привести мысли в порядок", - приводит слова Буффона Football Italia.

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В прошлогоднем финале Лиги чемпионов Ювентус уступил Реалу (1:4), а в финальном поединке Евро-2012 Италия проиграла Испании со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон или продлит контракт с клубом, или повесит бутсы на гвоздь.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, сборная Италии по футболу, футбол
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