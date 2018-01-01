Интер попытается договориться с ПСЖ об аренде полузащитника

Интер хочет заполучить игрока ПСЖ Хавьера Пасторе и активно ведет переговоры с парижанами.

Итальянский Интер ведет переговоры с ПСЖ о полузащитнике парижан Хавьере Пасторе. “Нерадзурри“ хотят взять игрока в аренду, но время для совершения трансфера ограничено.

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Как сообщает Football Italia, Интер готов предложить ПСЖ 5 миллионов евро за аренду игрока и взять на себя расходы по его заработной плате.

Кроме того, итальянцы готовы включить в сделку опцию выкупа футболиста за 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник ПСЖ прилетел в Лондон, чтобы пройти медосмотр в Тоттенхэме.

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