Когда кто-то на трибуне пустил газы: Форвард Наполи потроллил сам себя

Наполи на своем поле одолел Болонью со счетом 3:1 в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Два гола были забиты форвардом Наполи Дрисом Мертенсом.

После окончания поединка футболист выложил на своей страничке в Twitter забавную фотографию с недовольным выражением лица, которое запечатлели после одного из забитых им голов.

“Когда кто-то на трибуне пустил газы“, - иронично прокомментировал публикацию Мертенс.

When someone farts in the stands 😂 pic.twitter.com/fNpsL5DBCD