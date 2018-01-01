Когда кто-то на трибуне пустил газы: Форвард Наполи потроллил сам себя
Наполи на своем поле одолел Болонью со счетом 3:1 в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Два гола были забиты форвардом Наполи Дрисом Мертенсом.
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После окончания поединка футболист выложил на своей страничке в Twitter забавную фотографию с недовольным выражением лица, которое запечатлели после одного из забитых им голов.
“Когда кто-то на трибуне пустил газы“, - иронично прокомментировал публикацию Мертенс.
When someone farts in the stands 😂 pic.twitter.com/fNpsL5DBCD— Dries Mertens (@dries_mertens14) 28 січня 2018 р.
Всего за сутки пост собрал более 5 тысяч ретвитов и почти 19 тысяч лайков.
Ранее сообщалось, что шотландский клуб потроллил МЮ, опубликовав пародию на презентацию Санчеса.
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