Вратарь итальянской команды ударил соперника и получил красную карточку

Итальянский Беневенто показывает невероятно низкие результаты в чемпионате Италии, но смешит необычными поступками своих игроков.

Торино на своем поле обыграл Беневенто в матче 22-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0. Гости пропустили первый мяч уже на 3-й минуте встречи.

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В течение следующих тридцати минут Беневенто испытывало давление со стороны хозяев и в конечном итоге нервы не выдержали у вратаря гостей Вида Белеца. Голкипер держал мяч в руках и ему не понравилось поведение форварда Торино Мбайе Ньянга, в результате чего он просто ударил ногой сенегальского нападающего.

pic.twitter.com/RXeZokpgSs La coquille vide du weekend. Le gardien de Benevento Vid Belec qui se fait expulser à la 34e minute suite à un geste débile alors que son équipe est menée. — Fred Le Lay (@FredLeLay) 29 січня 2018 р.

За это вратарь получил прямую красную карточку и покинул поле. После его ухода команда пропустила еще два мяча.

Ранее сообщалось, что защитник ПСЖ Дани Алвес получил удаление в матче за споры с судьей, а дисциплинарная комиссия наказала его трехматчевой дисквалификацией.

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