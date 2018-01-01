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Вратарь итальянской команды ударил соперника и получил красную карточку

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Итальянский Беневенто показывает невероятно низкие результаты в чемпионате Италии, но смешит необычными поступками своих игроков.
Вид Белец
Вид Белец
Getty Images

Торино на своем поле обыграл Беневенто в матче 22-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0. Гости пропустили первый мяч уже на 3-й минуте встречи.

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В течение следующих тридцати минут Беневенто испытывало давление со стороны хозяев и в конечном итоге нервы не выдержали у вратаря гостей Вида Белеца. Голкипер держал мяч в руках и ему не понравилось поведение форварда Торино Мбайе Ньянга, в результате чего он просто ударил ногой сенегальского нападающего.

За это вратарь получил прямую красную карточку и покинул поле. После его ухода команда пропустила еще два мяча. 

Ранее сообщалось, что защитник ПСЖ Дани Алвес получил удаление в матче за споры с судьей, а дисциплинарная комиссия наказала его трехматчевой дисквалификацией.

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Теги: Беневенто, чемпионат Италии по футболу, футбол, красная карточка, прикол, видео
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