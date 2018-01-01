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Интер отдаст в аренду полузащитника без опции выкупа

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Интер и Вест Хэм согласовали условия аренды полузащитника Жоау Мариу.
Жоау Мариу
Жоау Мариу
Getty Images

Португальский полузащитник Интера Жоау Мариу в скором времени сменит клубную прописку.

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В среду, 24 января, итальянский клуб провел очередные переговоры с представителями Вест Хэма. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клубы договорили об аренде 25-летнего футболиста.

Вест Хэм заплатит за аренду Мариу 1,1 миллиона евро, контракт будет рассчитан на полгода. В сделку не будет включена опция выкупа.

Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Рафинья Алькантара будет выступать за Интер на правах аренды.

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Теги: Жоау Мариу, Интер, чемпионат Италии по футболу, арена, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, футбол
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