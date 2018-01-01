Легендарный игрок Милана может баллотироваться на пост президента Италии

Экс-полузащитник Деметрио Альбертини, который получил свою известность во время выступления за Милан, может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Италии.

Бывший игрок Милана Деметрио Альбертини задумался о том, чтобы построить политическую карьеру.

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После завершения карьеры футболиста Альбертини стал спортивным менеджером, какое-то время занимал руководящий пост в Федерации футбола Италии. Сейчас легендарный футболист может стать одним из лидеров Демократической партии во время выборов в итальянский парламент. Кроме того, экс-футболист может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Италии, сообщает Il Sussidario.

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Альбертини трижды выигрывал Лигу чемпионов в составе Милана и пять раз становился чемпионом Италии. Футболист провел 79 матчей в составе сборной Италии и завоевал серебро на мировом (1994) и европейском (2000) первенстве.

Ранее сообщалось, что легендарный форвард Милана Джордж Веа стал президентом Либерии и он пригласил на инаугурацию наставника Арсенала Арсена Венгера.

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