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Легендарный игрок Милана может баллотироваться на пост президента Италии

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Экс-полузащитник Деметрио Альбертини, который получил свою известность во время выступления за Милан, может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Италии.
Деметрио Альбертини
Деметрио Альбертини
Getty Images

Бывший игрок Милана Деметрио Альбертини задумался о том, чтобы построить политическую карьеру.

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После завершения карьеры футболиста Альбертини стал спортивным менеджером, какое-то время занимал руководящий пост в Федерации футбола Италии. Сейчас легендарный футболист может стать одним из лидеров Демократической партии во время выборов в итальянский парламент. Кроме того, экс-футболист может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Италии, сообщает Il Sussidario.

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Альбертини трижды выигрывал Лигу чемпионов в составе Милана и пять раз становился чемпионом Италии. Футболист провел 79 матчей в составе сборной Италии и завоевал серебро на мировом (1994) и европейском (2000) первенстве.

Ранее сообщалось, что легендарный форвард Милана Джордж Веа стал президентом Либерии и он пригласил на инаугурацию наставника Арсенала Арсена Венгера.

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Теги: Милан, чемпионат Италии по футболу, легенда, вне игры, политика, выборы
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